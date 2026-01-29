Championnat de France side-car et Quad à Baugé Baugé-en-Anjou

Championnat de France side-car et Quad à Baugé

Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

2026-06-20

Championnat de France Side-car, Championnat de France Quad et Championnat de Ligue Pays de la Loire en motocross solo.

Venez assister à l’évènement de l’année au Moto Club Baugeois !

Au programme

Samedi Championnat de ligue Vétérans et Féminins, 125cc, 85cc, Critérium et 2 manches d’essais side-car.

Dimanche Championnat de ligue Open complet, Championnat de France side-car et Championnat de France quad.

Préventes possibles jusqu’au dimanche 07 juin. .

