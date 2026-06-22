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Cours du Lac du Causse Zumba Plage du Moulin Lissac-sur-Couze

vendredi 17 juillet 2026 · Plage du Moulin · Lissac-sur-Couze

Cours du Lac du Causse Zumba Plage du Moulin Lissac-sur-Couze

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Plage du Moulin
Adresse
Lac du Causse
Ville
19600 Lissac-sur-Couze
Département
Corrèze
Tarif

Lissac-sur-Couze

Cours du Lac du Causse Zumba

Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Venez découvrir et initiez vous à la Zumba, avec Harmony Danse . C’est gratuit et sans inscription !
Tous les vendredis, du 16 juillet au 23 août, de 19h00 à 20h00 sur l’arrière plage du Moulin.   .

Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 

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English : Cours du Lac du Causse Zumba

L’événement Cours du Lac du Causse Zumba Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-06-22 par Brive Tourisme

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