Cours du Lac du Causse Zumba Plage du Moulin Lissac-sur-Couze
vendredi 17 juillet 2026 · Plage du Moulin · Lissac-sur-Couze
Informations pratiques
Lissac-sur-Couze
Cours du Lac du Causse Zumba
Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Venez découvrir et initiez vous à la Zumba, avec Harmony Danse . C’est gratuit et sans inscription !
Tous les vendredis, du 16 juillet au 23 août, de 19h00 à 20h00 sur l’arrière plage du Moulin. .
Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
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English : Cours du Lac du Causse Zumba
L’événement Cours du Lac du Causse Zumba Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-06-22 par Brive Tourisme
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