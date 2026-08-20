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Cours Jeux-Escalade à Thèmes pour les 5-10 ans au parc Chuit – sessions d’automne, Parc Chuit, Lancy

mardi 1 septembre 2026 · Parc Chuit · Lancy

Cours Jeux-Escalade à Thèmes pour les 5-10 ans au parc Chuit – sessions d’automne, Parc Chuit, Lancy

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Lieu
Parc Chuit
Adresse
Chemin des Erables 17-19, 1213 Petit-Lancy
Ville
1212 Lancy
Tarif
105.- pour le cycle d'automne

Cours Jeux-Escalade à Thèmes pour les 5-10 ans au parc Chuit – sessions d’automne 1 septembre – 13 octobre, les mardis Parc Chuit

105.- pour le cycle d’automne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-01T17:30:00+02:00 – 2026-09-01T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-13T17:30:00+02:00 – 2026-10-13T18:30:00+02:00

Places limitées, inscriptions nécessaires, chaussons d’escalade prêtés
Plus d’informations
Cette activité est inclusive: Si votre enfant a besoin d’un aménagement ou d’un accompagnement particulier, merci de nous contacter avant l’inscription. Ainsi, nous pourrons vérifier ensemble les possibilités d’accueil et mettre en place les ajustements nécessaires.

Parc Chuit Chemin des Erables 17-19, 1213 Petit-Lancy Lancy 1212 Petit-Lancy Genève [{« type »: « email », « value »: « association+chuit@tchili.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « +41782327478 »}, {« type »: « link », « value »: « https://tchili.ch/chuit »}] [{« link »: « https://book.tchili.ch/en/activity/theme-based-climbing-classes-at-the-park-chuit-autumn-2026/ »}, {« link »: « https://book.tchili.ch/en/series/theme-based-games-climbing-courses-for-5-to-10-years-old-at-the-parc-chuit-2026/ »}, {« link »: « https://book.tchili.ch/fr/activity/cours-grimpe-jeux-escalade-a-theme-pour-les-beaux-jours-au-parc-chuit-automne-2026-lancy/ »}, {« link »: « https://tchili.ch/escalade-parc-chuit »}]
Les cours « Jeux-Escalade à Thèmes » ont pour but d’initier à l’escalade, de permettre de progresser en bloc de manière ludique et proposent d’apprendre par le jeu en bougeant et en s’amusant!

©KB, Tchili Easy Learning

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