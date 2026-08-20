Cours Jeux-Escalade à Thèmes pour les 5-10 ans au parc Chuit – sessions d’automne, Parc Chuit, Lancy

Informations pratiques

Cours Jeux-Escalade à Thèmes pour les 5-10 ans au parc Chuit – sessions d’automne 1 septembre – 13 octobre, les mardis Parc Chuit

105.- pour le cycle d’automne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T17:30:00+02:00 – 2026-09-01T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-13T17:30:00+02:00 – 2026-10-13T18:30:00+02:00

Places limitées, inscriptions nécessaires, chaussons d’escalade prêtés

Plus d’informations

Cette activité est inclusive: Si votre enfant a besoin d’un aménagement ou d’un accompagnement particulier, merci de nous contacter avant l’inscription. Ainsi, nous pourrons vérifier ensemble les possibilités d’accueil et mettre en place les ajustements nécessaires.

Parc Chuit Chemin des Erables 17-19, 1213 Petit-Lancy Lancy 1212 Petit-Lancy Genève [{« type »: « email », « value »: « association+chuit@tchili.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « +41782327478 »}, {« type »: « link », « value »: « https://tchili.ch/chuit »}] [{« link »: « https://book.tchili.ch/en/activity/theme-based-climbing-classes-at-the-park-chuit-autumn-2026/ »}, {« link »: « https://book.tchili.ch/en/series/theme-based-games-climbing-courses-for-5-to-10-years-old-at-the-parc-chuit-2026/ »}, {« link »: « https://book.tchili.ch/fr/activity/cours-grimpe-jeux-escalade-a-theme-pour-les-beaux-jours-au-parc-chuit-automne-2026-lancy/ »}, {« link »: « https://tchili.ch/escalade-parc-chuit »}]

Les cours « Jeux-Escalade à Thèmes » ont pour but d’initier à l’escalade, de permettre de progresser en bloc de manière ludique et proposent d’apprendre par le jeu en bougeant et en s’amusant!

©KB, Tchili Easy Learning