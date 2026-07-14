AGENDA · Erquy
Cours pilates en extérieur Villa Nomade Erquy
lundi 27 juillet 2026 · Villa Nomade · Erquy
Informations pratiques
Erquy
Cours pilates en extérieur
Villa Nomade 20 Rue Castelnau Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:15:00
fin : 2026-07-27 10:15:00
Date(s) :
2026-07-27
Cours de Pilates en extérieur, accessibles à tous les niveaux, du 2 juillet au 31 août. Cours mêlant renforcement musculaire profonds et étirements. .
Villa Nomade 20 Rue Castelnau Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 60 26 86 59
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English :
L’événement Cours pilates en extérieur Erquy a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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