Cours privés ou collectifs, balades, stage d’été aux Ecuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt

Cours privés ou collectifs, balades, stage d’été aux Ecuries du Dropt

683 Route des Écuries Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-30

2026-07-06

Pendant les vacances d’été, Driss et son équipe se feront un plaisir de vous faire partager leur passion.

Ecole d’équitation pour enfants, ados et adultes, cours de dressage, saut, balades pour débutant et confirmé. Moniteur diplômé d’Etat (BEES 1er degré)

Pédagogie dans le respect du cavalier et du cheval

Label FFE 2025 .

683 Route des Écuries Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 79 05 04 lesecuriesdudropt001@gmail.com

