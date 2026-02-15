Soirée Moules Frites

Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : 2026-11-07

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Soirée moules frites

19h30 Apéro

21h début des hostilités

22h soirée dansante

Au menu Moules, frites, salade, fromage, café et dessert. Pensez à amener vos couverts. .

Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 47 96 50

