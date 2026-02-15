Soirée Moules Frites Saint-Pierre-sur-Dropt
Soirée Moules Frites Saint-Pierre-sur-Dropt samedi 7 novembre 2026.
Soirée Moules Frites
Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Soirée moules frites
19h30 Apéro
21h début des hostilités
22h soirée dansante
Au menu Moules, frites, salade, fromage, café et dessert. Pensez à amener vos couverts. .
Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 47 96 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Moules Frites
L’événement Soirée Moules Frites Saint-Pierre-sur-Dropt a été mis à jour le 2026-02-11 par OT du Pays de Duras CDT47