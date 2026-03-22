Concours d’entrainement aux écuries du Dropt Les Écuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt Dimanche 7 juin, 08h00 Entrée libre pour spectateurs, sur inscription pour participer

Entrainement saut

Ouvert à tous

Venez profiter de vous entraîner

Grande carrière 40x75m

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-07T08:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00.000+02:00

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lesecuriesdudropt001@gmail.com 0617790504 https://lesecuriesdudropt.fr https://www.facebook.com/DrissTeamLesEcuriesduDropt/

Les Écuries du Dropt 683 route des Écuries, 47120 Saint-Pierre-sur-Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne



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