Planning des cours aux écuries du Dropt, Les Écuries du Dropt, Saint-Pierre-sur-Dropt
mardi 1 septembre 2026 · Les Écuries du Dropt · Saint-Pierre-sur-Dropt
Informations pratiques
Planning des cours aux écuries du Dropt 1 septembre 2026 – 3 juillet 2027 Les Écuries du Dropt Lot-et-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-01T09:00:00+02:00 – 2026-09-01T20:30:00+02:00
Fin : 2027-07-03T09:00:00+02:00 – 2027-07-03T20:30:00+02:00
A vos agendas
Voici le plan de cours collectifs (sujet à modifications) pour la rentrée 9.2026.
Cours poney ou cheval, tous les niveaux, avec professeur titulaire d’un Brevet d’Etat BEES
Petits groupes pour un suivi personnalisé (max 5-6 par cours)
Pédagogie dans le respect du cavalier et du cheval
Labels Fédération Française d’Equitation 2026:
- École Française d’Équitation
- Poney Club de France
- Cheval Club de France
- Bien-être animal
Manège couvert de 40x20m, carrière 75x40m refaite en sable de Fontainebleau, grands prés où vivent les chevaux et poneys de l’école, club-house fermé avec vue sur le manège, grand parking.
Inscriptions ouvertes
Les Écuries du Dropt 683 route des Écuries, 47120 Saint-Pierre-sur-Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lesecuriesdudropt001@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0617790504 »}, {« type »: « link », « value »: « https://lesecuriesdudropt.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/DrissTeamLesEcuriesduDropt/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/drissteamlesecuriesdudropt »}]
Cours d’équitation cheval poney
Driss Atassi
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