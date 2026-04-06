Journées Européennes du Patrimoine au moulin de Cocussotte Saint-Pierre-sur-Dropt

Informations pratiques

Saint-Pierre-sur-Dropt

Journées Européennes du Patrimoine au moulin de Cocussotte

Cocussaute Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Moulin de Cocussotte est un site inscrit aux parcs et jardins de France, aménagé sur une île avec des bassins, circuits d’eau, cascades et ponton encadrant un moulin à eau avec une roue hydraulique en mouvement, berges aménagées, anguillère de moulin…

Le Moulin de Cocussotte est un site inscrit aux parcs et jardins de France, aménagé sur une île avec des bassins, circuits d’eau, cascades et ponton encadrant un moulin à eau avec une roue hydraulique en mouvement, berges aménagées, anguillère de moulin.

Dans le jardin se trouvent un four à pain traditionnel et un kiosque hexagonal. 1ère échelle à poissons établie sur le Dropt.

Vente de produits confitures, farines, cartes postales, mini-brocante, plantes…

La visite guidée par un raconteur de pays comporte 3 parties

– histoire du moulin et données sur les roues hydrauliques verticales et horizontales,

– histoire de la canalisation du Dropt projets, travaux, activités,

– découverte d’une anguillère (très rare piège fixe destiné à la capture des anguilles)

Rafraîchissement offert à l’issue de la visite (large choix de boissons fraîches).

Visite guidée à 15h. .

Cocussaute Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 83 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine au moulin de Cocussotte

The Moulin de Cocussotte is a site listed as a French park and garden, set on an island with ponds, water circuits, cascades and a pontoon framing a water mill with a water wheel in motion, landscaped banks, mill spout…

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au moulin de Cocussotte Saint-Pierre-sur-Dropt a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Pays de Duras CDT47