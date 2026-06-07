Vide greniers Saint-Pierre-sur-Dropt
dimanche 6 septembre 2026 · Saint-Pierre-sur-Dropt
Informations pratiques
Saint-Pierre-sur-Dropt
Vide greniers
Place de la Mairie Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Vide greniers organisé par le café associatif de Saint-Pierre-sur-Dropt, restauration sur place. .
Place de la Mairie Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 45 57 28 mairie-de-st-pierre-sur-dropt@wanadoo.fr
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English : Vide greniers
L’événement Vide greniers Saint-Pierre-sur-Dropt a été mis à jour le 2026-08-12 par OT du Pays de Duras CDT47
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