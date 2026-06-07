Informations pratiques

Saint-Pierre-sur-Dropt

Vide greniers

Place de la Mairie Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Vide greniers organisé par le café associatif de Saint-Pierre-sur-Dropt, restauration sur place. .

Place de la Mairie Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 45 57 28 mairie-de-st-pierre-sur-dropt@wanadoo.fr

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English : Vide greniers

L’événement Vide greniers Saint-Pierre-sur-Dropt a été mis à jour le 2026-08-12 par OT du Pays de Duras CDT47