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AGENDA · Erquy

Cours renforcement musculaire en extérieur Rue Foch Erquy

jeudi 23 juillet 2026 · Rue Foch · Erquy

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Rue Foch
Adresse
Parc
Ville
22430 Erquy
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Erquy

Cours renforcement musculaire en extérieur

Rue Foch Parc Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 11:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Cours de Pilates en extérieur, accessibles à tous les niveaux, du 2 juillet au 31 août. Cours mêlant renforcement musculaire profonds et étirements.   .

Rue Foch Parc Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 60 26 86 59 

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English :

L’événement Cours renforcement musculaire en extérieur Erquy a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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