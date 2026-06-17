Cours secrètes et passages couverts – Visite guidée Nantes (Centre ville) Nantes
mercredi 30 septembre 2026 · Nantes (Centre ville) · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 14:30 – 16:30
Gratuit : non 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Tout public
Visite guidée Le Voyage à Nantes. Les cours et passages à Nantes sont aujourd’hui au coeur d’îlots urbains et recèlent des histoires de grandes familles nantaises du 15e siècle à nos jours.Leurs diverses formes architecturales s’y mettent en scène. Le grand témoin du 19e siècle reste le passage Pommeraye, aujourd’hui restauré. Un guide vous donnera les clés pour comprendre les contraintes de ces aménagements, et les portes de certaines cours vous seront ouvertes. Durée : 2hLieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite (marches, escaliers et distance)
Nantes (Centre ville) Centre-ville Nantes 44000
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