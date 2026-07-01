COURS SENIOR AVEC MJC CERCLE DE LA FORET, VILLE-EN-SELVE (51500), Ville-en-Selve

Informations pratiques

COURS SENIOR AVEC MJC CERCLE DE LA FORET Lundi 28 septembre, 14h00 VILLE-EN-SELVE (51500) Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T14:00:00+02:00 – 2026-09-28T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-28T14:00:00+02:00 – 2026-09-28T15:00:00+02:00

Faire venir les senior au cœur du sport

VILLE-EN-SELVE (51500) PLACE MAIRIE – SALLE DES FETES – VILLE-EN-SELVE (51500) Ville-en-Selve 51500 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « Thomasettheo@yahoo.fr »}]

Faire venir les senior au cœur du sport