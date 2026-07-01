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YOGA AVEC MJC CERCLE DE LA FORET, VILLE-EN-SELVE (51500), Ville-en-Selve

mercredi 30 septembre 2026 · VILLE-EN-SELVE (51500) · Ville-en-Selve

YOGA AVEC MJC CERCLE DE LA FORET, VILLE-EN-SELVE (51500), Ville-en-Selve

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
VILLE-EN-SELVE (51500)
Adresse
PLACE MAIRIE - SALLE DES FETES - VILLE-EN-SELVE (51500)
Ville
51500 Ville-en-Selve
Département
Marne
Tarif
Gratuit

YOGA AVEC MJC CERCLE DE LA FORET Mercredi 30 septembre, 20h30 VILLE-EN-SELVE (51500) Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T20:30:00+02:00 – 2026-09-30T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T20:30:00+02:00 – 2026-09-30T22:00:00+02:00

Yoga

VILLE-EN-SELVE (51500) PLACE MAIRIE – SALLE DES FETES – VILLE-EN-SELVE (51500) Ville-en-Selve 51500 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « Thomasettheo@yahoo.fr »}]
Yoga

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