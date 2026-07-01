AGENDA · Ville-en-Selve
YOGA AVEC MJC CERCLE DE LA FORET, VILLE-EN-SELVE (51500), Ville-en-Selve
mercredi 30 septembre 2026 · VILLE-EN-SELVE (51500) · Ville-en-Selve
Informations pratiques
YOGA AVEC MJC CERCLE DE LA FORET Mercredi 30 septembre, 20h30 VILLE-EN-SELVE (51500) Marne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T20:30:00+02:00 – 2026-09-30T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T20:30:00+02:00 – 2026-09-30T22:00:00+02:00
Yoga
VILLE-EN-SELVE (51500) PLACE MAIRIE – SALLE DES FETES – VILLE-EN-SELVE (51500) Ville-en-Selve 51500 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « Thomasettheo@yahoo.fr »}]
Yoga