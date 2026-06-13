La Salvetat-sur-Agout

COURSE À LA BROUETTE ET AUX LAMPIONS PRÉCÉDÉE D’UN REPAS AUBERGE ESPAGNOLE

Quartier Haut La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Les participants courent en poussant une brouette chargée d’un enfant muni d’un lampion qui ne doit pas s’éteindre…

Repas auberge espagnole.. .

Quartier Haut La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 33 15 39 50

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English :

Participants run while pushing a wheelbarrow loaded with a child holding a lantern that must not go out…

L’événement COURSE À LA BROUETTE ET AUX LAMPIONS PRÉCÉDÉE D’UN REPAS AUBERGE ESPAGNOLE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 ADT34