COURSE À LA BROUETTE ET AUX LAMPIONS PRÉCÉDÉE D’UN REPAS AUBERGE ESPAGNOLE La Salvetat-sur-Agout
COURSE À LA BROUETTE ET AUX LAMPIONS PRÉCÉDÉE D’UN REPAS AUBERGE ESPAGNOLE La Salvetat-sur-Agout vendredi 14 août 2026.
La Salvetat-sur-Agout
COURSE À LA BROUETTE ET AUX LAMPIONS PRÉCÉDÉE D’UN REPAS AUBERGE ESPAGNOLE
Quartier Haut La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Les participants courent en poussant une brouette chargée d’un enfant muni d’un lampion qui ne doit pas s’éteindre…
Repas auberge espagnole.. .
Quartier Haut La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 33 15 39 50
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English :
Participants run while pushing a wheelbarrow loaded with a child holding a lantern that must not go out…
L’événement COURSE À LA BROUETTE ET AUX LAMPIONS PRÉCÉDÉE D’UN REPAS AUBERGE ESPAGNOLE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 ADT34
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