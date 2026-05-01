Course à l’avenir Chemin de Saint-Jean Eyragues

Eyragues

Course à l’avenir

Jeudi 14 mai 2026 à partir de 16h. Chemin de Saint-Jean Arènes Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 16:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Course camarguaise organisée par le club taurin La Bourgine.

Aux arènes d’Eyragues, course à l’avenir



Raseteurs invités Benzegh Lucas, Boujama Yanis, Diniakos Jeff, Fernandez Quentin, Dunan Hugo, Djelassi Wanes, Oufkir Kais. .

Chemin de Saint-Jean Arènes Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pierre.pancin@orange.fr

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English :

Camargue race organized by La Bourgine bullfighting club.

L’événement Course à l’avenir Eyragues a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence