Course à l’avenir Chemin de Saint-Jean Eyragues
Course à l’avenir Chemin de Saint-Jean Eyragues jeudi 14 mai 2026.
Eyragues
Course à l’avenir
Jeudi 14 mai 2026 à partir de 16h. Chemin de Saint-Jean Arènes Eyragues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 16:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Course camarguaise organisée par le club taurin La Bourgine.
Aux arènes d’Eyragues, course à l’avenir
Raseteurs invités Benzegh Lucas, Boujama Yanis, Diniakos Jeff, Fernandez Quentin, Dunan Hugo, Djelassi Wanes, Oufkir Kais. .
Chemin de Saint-Jean Arènes Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pierre.pancin@orange.fr
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English :
Camargue race organized by La Bourgine bullfighting club.
L’événement Course à l’avenir Eyragues a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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