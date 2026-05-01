Marché nocturne des Créateurs Eyragues
Marché nocturne des Créateurs Eyragues samedi 16 mai 2026.
Eyragues
Marché nocturne des Créateurs
Samedi 16 mai 2026 de 19h à 22h30. Place de la Libération Eyragues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16 22:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Marchés Nocturnes des Créateurs à Eyragues.
Petit marché d’artisans et de créateurs locaux et régionaux.
Les artisans prendront place pour vous montrer leurs créations sur la Place de la Libération. .
Place de la Libération Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 67 49 02 asso.ca.eyragues@gmail.com
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English :
Marchés Nocturnes des Créateurs in Eyragues.
L’événement Marché nocturne des Créateurs Eyragues a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence