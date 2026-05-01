Eyragues

Marché nocturne des Créateurs

Samedi 16 mai 2026 de 19h à 22h30. Place de la Libération Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16 22:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Marchés Nocturnes des Créateurs à Eyragues.

Petit marché d’artisans et de créateurs locaux et régionaux.

Les artisans prendront place pour vous montrer leurs créations sur la Place de la Libération. .

Place de la Libération Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 67 49 02 asso.ca.eyragues@gmail.com

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English :

Marchés Nocturnes des Créateurs in Eyragues.

L’événement Marché nocturne des Créateurs Eyragues a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence