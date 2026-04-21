Course à pied La Verneigette Verneiges Verneiges
Course à pied La Verneigette Verneiges Verneiges samedi 4 juillet 2026.
Verneiges
Course à pied La Verneigette
Verneiges 3 route de Bord Verneiges Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 21:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Course à pied en solo sur 14km ou en relais 2*7km .
Verneiges 3 route de Bord Verneiges 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 88 06 85 verneigesenfete@gmail.com
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English : Course à pied La Verneigette
L’événement Course à pied La Verneigette Verneiges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Creuse Sud Ouest
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