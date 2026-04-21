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Course à pied La Verneigette Verneiges Verneiges

Course à pied La Verneigette Verneiges Verneiges

Course à pied La Verneigette Verneiges Verneiges samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Verneiges

Adresse : 3 route de Bord

Ville : 23170 Verneiges

Département : Creuse

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Verneiges

Course à pied La Verneigette

Verneiges 3 route de Bord Verneiges Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Course à pied en solo sur 14km ou en relais 2*7km   .

Verneiges 3 route de Bord Verneiges 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 88 06 85  verneigesenfete@gmail.com

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English : Course à pied La Verneigette

L’événement Course à pied La Verneigette Verneiges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Creuse Sud Ouest

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