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Séance de cinéma en plein air Verneiges

Séance de cinéma en plein air Verneiges samedi 22 août 2026.

Adresse : le bourg

Ville : 23170 Verneiges

Département : Creuse

Début : samedi 22 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif : Gratuit

Verneiges

Séance de cinéma en plein air

le bourg Verneiges Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 22:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Projection du film Chasse gardée Film d’Antonin Fourlon et de Frédéric Forestier (2023) avec Didier Bourdon, Hakim Jemili
Buvette et restauration sur place. RDV jardin de l’église   .

le bourg Verneiges 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90 

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English : Séance de cinéma en plein air

L’événement Séance de cinéma en plein air Verneiges a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Confluence Tourisme

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