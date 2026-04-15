Verneiges

Séance de cinéma en plein air

le bourg Verneiges Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 22:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Projection du film Chasse gardée Film d’Antonin Fourlon et de Frédéric Forestier (2023) avec Didier Bourdon, Hakim Jemili

Buvette et restauration sur place. RDV jardin de l’église .

le bourg Verneiges 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90

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English : Séance de cinéma en plein air

L’événement Séance de cinéma en plein air Verneiges a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Confluence Tourisme