Séance de cinéma en plein air Verneiges
Séance de cinéma en plein air Verneiges samedi 22 août 2026.
Verneiges
Séance de cinéma en plein air
le bourg Verneiges Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 22:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Projection du film Chasse gardée Film d’Antonin Fourlon et de Frédéric Forestier (2023) avec Didier Bourdon, Hakim Jemili
Buvette et restauration sur place. RDV jardin de l’église .
le bourg Verneiges 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90
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English : Séance de cinéma en plein air
L’événement Séance de cinéma en plein air Verneiges a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Confluence Tourisme
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