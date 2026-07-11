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AGENDA · Verneiges

Messe en plein air Verneiges

samedi 15 août 2026 · Verneiges

Messe en plein air Verneiges

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
l'Église
Ville
23170 Verneiges
Département
Creuse
Tarif

Verneiges

Messe en plein air

l’Église Verneiges Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Assomption de la Vierge Marie, messe en plein air.   .

l’Église Verneiges 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine   tourisme@diocese-limoges.fr

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English : Messe en plein air

L’événement Messe en plein air Verneiges a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme

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