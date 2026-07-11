Informations pratiques

Verneiges

Messe en plein air

l’Église Verneiges Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 11:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Assomption de la Vierge Marie, messe en plein air. .

l’Église Verneiges 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine tourisme@diocese-limoges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Messe en plein air

L’événement Messe en plein air Verneiges a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme