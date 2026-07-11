AGENDA · Verneiges
Messe en plein air Verneiges
samedi 15 août 2026 · Verneiges
Informations pratiques
Verneiges
Messe en plein air
l’Église Verneiges Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Assomption de la Vierge Marie, messe en plein air. .
l’Église Verneiges 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine tourisme@diocese-limoges.fr
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English : Messe en plein air
L’événement Messe en plein air Verneiges a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme
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