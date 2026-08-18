Course à pied Les 5 & 10 km de Port Boinot à Niort Port Boinot Niort
samedi 3 octobre 2026 · Port Boinot · Niort
Informations pratiques
Niort
Course à pied Les 5 & 10 km de Port Boinot à Niort
Port Boinot 1 Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Depuis 2022, Niort Endurance 79 organise les 5 & 10 km de Port Boinot sur le prestigieux site de Port Boinot, au cœur de Niort.
Idéalement placée dans le calendrier des courses hors stade à 15 jours de la mythique Coulée Verte, elle permet de parfaire sa préparation, de se challenger ou bien tout simplement de se faire plaisir. .
Port Boinot 1 Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Course à pied Les 5 & 10 km de Port Boinot à Niort
L’événement Course à pied Les 5 & 10 km de Port Boinot à Niort Niort a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Niort Marais Poitevin
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