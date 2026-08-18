Course à pied Les 5 & 10 km de Port Boinot à Niort Port Boinot Niort

Informations pratiques

Niort

Course à pied Les 5 & 10 km de Port Boinot à Niort

Port Boinot 1 Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Depuis 2022, Niort Endurance 79 organise les 5 & 10 km de Port Boinot sur le prestigieux site de Port Boinot, au cœur de Niort.

Idéalement placée dans le calendrier des courses hors stade à 15 jours de la mythique Coulée Verte, elle permet de parfaire sa préparation, de se challenger ou bien tout simplement de se faire plaisir. .

Port Boinot 1 Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Course à pied Les 5 & 10 km de Port Boinot à Niort

L’événement Course à pied Les 5 & 10 km de Port Boinot à Niort Niort a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Niort Marais Poitevin