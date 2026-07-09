Sortie dessin de végétaux à Niort quai de la regratterie Niort
samedi 29 août 2026 · quai de la regratterie · Niort
Informations pratiques
Niort
Sortie dessin de végétaux à Niort
quai de la regratterie Jardin des plantes Niort Deux-Sèvres
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-08-29 12:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Rejoins-moi pour dessiner les plantes et les fleurs à l’ombre du jardin des plantes à Niort.
Nous nous intéresserons à leurs motifs à travers l’observation. En les dessinant selon différentes propositions, tu pourras te familiariser avec leurs formes, améliorer ton geste, ton regard tout en préservant ta spontanéité.
Le croquis sur le vif est une façon de goûter le réel et d’aller puiser de l’inspiration. Il s’agira de trouver un juste équilibre entre observation et interprétation sans s’enfermer dans un objectif de ressemblance photographique.
Tu trouveras des conseils variés pour dessiner, pour positionner ton motif dans l’espace de ta feuille et pour composer ton nuancier à l’aquarelle pour la mise en couleur.
Viens exprimer la vie de la plante sans que la technique ne la fige et découvrir ou affirmer ton style graphique pour interpréter ce qui nous entoure. .
quai de la regratterie Jardin des plantes Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 35 18 67 domidrujon.art@gmail.com
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English : Sortie dessin de végétaux à Niort
L’événement Sortie dessin de végétaux à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-09 par ADT 79
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