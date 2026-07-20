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Exposition Le Monde des Dinosaures à Niort Niort

samedi 8 août 2026 · Niort

Exposition Le Monde des Dinosaures à Niort Niort

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
6 Rue Archimède
Ville
79000 Niort
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Niort

Exposition Le Monde des Dinosaures à Niort

6 Rue Archimède Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Préparez-vous à une aventure préhistorique hors du commun !

Les samedi 8 et dimanche 9 août, découvrez l’exposition de dinosaures animés la plus spectaculaire de France.

Des dizaines de dinosaures grandeur nature, animés et plus vrais que nature vous attendent pour un voyage fascinant à travers des millions d’années d’histoire.
Décors immersifs, photos souvenirs, animations pour les enfants… une sortie incontournable pour toute la famille !

Parc des Expositions Niort
Samedi 8 et dimanche 9 août 2026
De 10h à 18h Sans réservation
Entrée 15€ GRATUIT pour les moins de 3 ans
Paiement CB ou espèces Billetterie sur place uniquement

Une activité idéale pendant les vacances d’été.   .

6 Rue Archimède Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 1 89 43 03 50 

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English : Exposition Le Monde des Dinosaures à Niort

L’événement Exposition Le Monde des Dinosaures à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Niort Marais Poitevin

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