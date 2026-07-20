Informations pratiques

Niort

Exposition Le Monde des Dinosaures à Niort

6 Rue Archimède Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Préparez-vous à une aventure préhistorique hors du commun !

Les samedi 8 et dimanche 9 août, découvrez l’exposition de dinosaures animés la plus spectaculaire de France.

Des dizaines de dinosaures grandeur nature, animés et plus vrais que nature vous attendent pour un voyage fascinant à travers des millions d’années d’histoire.

Décors immersifs, photos souvenirs, animations pour les enfants… une sortie incontournable pour toute la famille !

Parc des Expositions Niort

Samedi 8 et dimanche 9 août 2026

De 10h à 18h Sans réservation

Entrée 15€ GRATUIT pour les moins de 3 ans

Paiement CB ou espèces Billetterie sur place uniquement

Une activité idéale pendant les vacances d’été. .

6 Rue Archimède Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 1 89 43 03 50

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English : Exposition Le Monde des Dinosaures à Niort

L’événement Exposition Le Monde des Dinosaures à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Niort Marais Poitevin