Informations pratiques

Niort

Arts en Sèvre Parcours piéton à Niort

Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19 2026-08-26

Cette visite guidée propose de parcourir le centre-ville à pied, entre œuvres d’art et paysages de bord de rivière, pour comprendre la place de l’eau et de la Sèvre dans l’histoire et la vie de Niort.

Nombre de places limité.

Gratuit, sur inscription au 05 49 78 74 11. Le lieu de rendez-vous est communiqué à la réservation. .

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 74 11

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English : Arts en Sèvre Parcours piéton à Niort

L’événement Arts en Sèvre Parcours piéton à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Niort Marais Poitevin