Informations pratiques

Niort

Guinguette folk à Niort

Impasse de Chey Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 15:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23 2026-09-27

Guinguette folk de 15h à 18h, organisée par le Chaleuil Dau Pays Niortais avec Tradivers, à la ferme de Chey à Niort.

Musique, danse trad, jeux traditionnels, buvette, gâteaux…

Prix libre .

Impasse de Chey Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 01 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guinguette folk à Niort

L’événement Guinguette folk à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Niort Marais Poitevin