AGENDA · Niort
Guinguette folk à Niort Niort
dimanche 23 août 2026 · Niort
Informations pratiques
Niort
Guinguette folk à Niort
Impasse de Chey Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23 2026-09-27
Guinguette folk de 15h à 18h, organisée par le Chaleuil Dau Pays Niortais avec Tradivers, à la ferme de Chey à Niort.
Musique, danse trad, jeux traditionnels, buvette, gâteaux…
Prix libre .
Impasse de Chey Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 01 61
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English : Guinguette folk à Niort
L’événement Guinguette folk à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Niort Marais Poitevin
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