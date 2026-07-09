Ateliers d’arts plastiques pour enfants à Niort Atelier de l’artiste Niort

Informations pratiques

Niort

Ateliers d’arts plastiques pour enfants à Niort

Atelier de l’artiste 86 avenue de nantes Niort Deux-Sèvres

Tarif : 375 – 375 – 375 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 16:00:00

fin : 2027-06-23 17:30:00

Date(s) :

2026-09-16

L’atelier est pensé comme un temps d’exploration et d’expérimentation ludique pour apprendre dans le plaisir, exprimer ses émotions, assurez son geste, prendre confiance et développer son sens critique.

On touche à des matériaux divers, insolites, recyclés ; on assemble, on froisse, on cherche l’équilibre ou le déséquilibre, on coupe, on imprime… bref on fait ensemble de multiples expériences pour comprendre, réfléchir, s’épanouir.

Les techniques explorées Dessin (crayons, pastels, feutres) , peinture (gouache, acrylique, aquarelle), collage et volume en carton. .

Atelier de l’artiste 86 avenue de nantes Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 35 18 67 domidrujon.art@gmail.com

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English : Ateliers d’arts plastiques pour enfants à Niort

L’événement Ateliers d’arts plastiques pour enfants à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-09 par ADT 79