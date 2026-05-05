Moinet&Fils Groupe Rouvreau Exposition immersive à Niort Bâtiment Le Séchoir Port Boinot Niort

Niort

Moinet&Fils Groupe Rouvreau Exposition immersive à Niort

Bâtiment Le Séchoir Port Boinot 1 Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 10:00:00

fin : 2026-11-28 12:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Deux entreprises Niortaises Moinet&Fils et le groupe Rouvreau vous proposent une exposition commune et immersive à l’Office de Tourisme de Niort Marais Poitevin, dans le bâtiment du Séchoir, 2ème étage à Port Boinot à partir du 11 septembre 2026.

A la découverte de nos métiers dans un cadre patrimoniale sous forme d’une déambulation sensorielle. Un concept où on ne se contente pas de regarder on éprouve, on voyage, on utilise ces cinq sens !

L’exposition s’adresse à tous les âges et tous les types de curieux. Des outils ludiques de navigation comme le Passeport Sensoriel pour les plus petits comme la présence d’une historienne sur site seront des outils précieux pour interagir avec nos entreprises. .

Bâtiment Le Séchoir Port Boinot 1 Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 06 02 communication@moinetfils.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Moinet&Fils Groupe Rouvreau Exposition immersive à Niort

L’événement Moinet&Fils Groupe Rouvreau Exposition immersive à Niort Niort a été mis à jour le 2026-04-29 par ADT 79