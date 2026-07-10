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Cours d’arts plastiques pour adulte à Niort Atelier de l’artiste Niort

mardi 15 septembre 2026 · Atelier de l'artiste · Niort

Cours d’arts plastiques pour adulte à Niort Atelier de l’artiste Niort

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 22 juin 2027
Lieu
Atelier de l'artiste
Adresse
86 avenue de nantes
Ville
79000 Niort
Département
Deux-Sèvres
Tarif
390 390 390 Tarif de base plein tarif

Niort

Cours d’arts plastiques pour adulte à Niort

Atelier de l’artiste 86 avenue de nantes Niort Deux-Sèvres

Tarif : 390 – 390 – 390 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15
fin : 2027-06-22

Date(s) :
2026-09-15

Un atelier d’arts plastiques à l’année en groupe de 5/6 personnes dans mon petit atelier . Viens découvrir différentes techniques de dessin et peinture, explorer des notions qui enrichiront tes créations, découvrir des processus artistiques inspirants.
La technique est combinée au lâcher-prise et je t’accompagne dans cette découverte dans une ambiance conviviale et bienveillante !

Les mercredis de 19h à 20h30
Les mardis de 18h à 19h30
Les mercredis matin de 10h à 11h30   .

Atelier de l’artiste 86 avenue de nantes Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 35 18 67  domidrujon.art@gmail.com

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English : Cours d’arts plastiques pour adulte à Niort

L’événement Cours d’arts plastiques pour adulte à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT 79

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