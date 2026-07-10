Cours d’arts plastiques pour adulte à Niort Atelier de l’artiste Niort
mardi 15 septembre 2026 · Atelier de l'artiste · Niort
Informations pratiques
Niort
Cours d’arts plastiques pour adulte à Niort
Atelier de l’artiste 86 avenue de nantes Niort Deux-Sèvres
Tarif : 390 – 390 – 390 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15
fin : 2027-06-22
Date(s) :
2026-09-15
Un atelier d’arts plastiques à l’année en groupe de 5/6 personnes dans mon petit atelier . Viens découvrir différentes techniques de dessin et peinture, explorer des notions qui enrichiront tes créations, découvrir des processus artistiques inspirants.
La technique est combinée au lâcher-prise et je t’accompagne dans cette découverte dans une ambiance conviviale et bienveillante !
Les mercredis de 19h à 20h30
Les mardis de 18h à 19h30
Les mercredis matin de 10h à 11h30 .
Atelier de l’artiste 86 avenue de nantes Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 35 18 67 domidrujon.art@gmail.com
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English : Cours d’arts plastiques pour adulte à Niort
L’événement Cours d’arts plastiques pour adulte à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT 79
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