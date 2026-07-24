Informations pratiques

Niort

Festival En Vie Urbaine à Niort

Place Louis Jouvet Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13 00:00:00

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15

18ème édition du Festival En Vie Urbaine les 13, 14 et 15 août 2026 à Niort.

Avec une prog éclectique qui plaira aussi bien aux puristes qu’aux rookies, dans la plus pure tradition d’En Vie Urbaine.

Le programme

Jeudi 13 août (21h 00h) Jeudis Niortais Pelouse du Moulin du Roc

– Omar Paco X Phenom X Hors J3U

– Peet

VENDREDI 14 AOUT (17h 23h30) Premier jour du festival En Vie Urbaine Place Louis Jouvet

– Animations à partir de 17h (street-art, open-mic, stands))

– TWINZ

– NES

– PIT BACCARDI

SAMEDI 15 AOUT (17h 00h) Deuxième jour du Festival En Vie Urbaine Place Louis Jouvet

– Animations à partir de 17h (street art, blind-test, stands)

– VAPSS

– SIZAYE & HORS J3U

– 2L

– SCYLLA & FURAX BARBAROSSA .

Place Louis Jouvet Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine envie.urbaine@hotmail.fr

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English : Festival En Vie Urbaine à Niort

L’événement Festival En Vie Urbaine à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Niort Marais Poitevin