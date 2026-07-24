Festival En Vie Urbaine à Niort Niort
jeudi 13 août 2026 · Niort
Informations pratiques
Niort
Festival En Vie Urbaine à Niort
Place Louis Jouvet Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13 00:00:00
Date(s) :
2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15
18ème édition du Festival En Vie Urbaine les 13, 14 et 15 août 2026 à Niort.
Avec une prog éclectique qui plaira aussi bien aux puristes qu’aux rookies, dans la plus pure tradition d’En Vie Urbaine.
Le programme
Jeudi 13 août (21h 00h) Jeudis Niortais Pelouse du Moulin du Roc
– Omar Paco X Phenom X Hors J3U
– Peet
VENDREDI 14 AOUT (17h 23h30) Premier jour du festival En Vie Urbaine Place Louis Jouvet
– Animations à partir de 17h (street-art, open-mic, stands))
– TWINZ
– NES
– PIT BACCARDI
SAMEDI 15 AOUT (17h 00h) Deuxième jour du Festival En Vie Urbaine Place Louis Jouvet
– Animations à partir de 17h (street art, blind-test, stands)
– VAPSS
– SIZAYE & HORS J3U
– 2L
– SCYLLA & FURAX BARBAROSSA .
Place Louis Jouvet Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine envie.urbaine@hotmail.fr
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English : Festival En Vie Urbaine à Niort
L’événement Festival En Vie Urbaine à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Niort Marais Poitevin
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