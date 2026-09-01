Informations pratiques

Orry-la-Ville

Course à pied nature L’Orrygeoise

Orry-la-Ville Oise

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Participez à l’Orrygeoise Maratrail le 20 septembre 2026 à Orry-la-Ville courses nature pour tous (maratrail, semi, 10 km, marche, 4,5 km, 2,5 km et Running Kid). Restauration, kiné, tombolas. Inscriptions sur orrygeoise.adeorun.com.

Préparez-vous à relever le défi sportif de la rentrée avec l’Orrygeoise Maratrail 3ᵉ édition !

Le dimanche 20 septembre 2026, Orry-la-Ville accueille une grande journée de courses nature, au départ et à l’arrivée de la Place de la Libération.

Au programme

• Maratrail solo/duo à 9h30

• Semi à 10h00

• 10 km à 10h30

• Marche à 10h35

• 4,5 km à 10h45

• 2,5 km à 11h00

• Running Kid à 11h30 (2 départs 8/9 ans et 10/11 ans)

Ambiance conviviale garantie avec restauration sur place, présence d’un kiné le jour de la course, ainsi qu’un tirage au sort tombolas.

Une journée sportive pour tous les niveaux, au cœur de la forêt d’Orry-la-Ville.

Inscriptions orrygeoise.adeorun.com

Contact maratrail.orrygeoise@gmail.com / 06 74 34 16 25

Infos www.orrygeoise.fr .

Orry-la-Ville 60560 Oise Hauts-de-France +33 6 74 34 16 25 contact@orrygeoise.fr

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English :

Take part in the Orrygeoise Maratrail on September 20, 2026 in Orry-la-Ville: nature races for all (maratrail, half-marathon, 10km, walk, 4.5km, 2.5km and Running Kid). Catering, physio, tombolas. Registration at orrygeoise.adeorun.com.

L’événement Course à pied nature L’Orrygeoise Orry-la-Ville a été mis à jour le 2024-06-12 par Chantilly-Senlis Tourisme