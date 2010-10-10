Course Camarguaise de Tau neufs Route des Palunettes Graveson
Course Camarguaise de Tau neufs Route des Palunettes Graveson vendredi 26 juin 2026.
Graveson
Course Camarguaise de Tau neufs
Vendredi 26 juin 2026 à partir de 18h. Route des Palunettes Arènes Graveson Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Course de Tau Neufs
Le club taurin Lou Biou Gravesounen vous présentera le 26 juin à 18h00 une course de Tau Neufs aux arènes de Graveson
Manades Le Rhône Sylvéréal Pla Lou Pantaï Saumade Blanc Fabre Mailhan Chapelle
Raseteurs Ludovic BRESSY, Lucas DANNA, Steven MARTINEZ, Frédéric BOYER, Steven JUKUPI
Renseignements au 06 28 76 70 85 .
Route des Palunettes Arènes Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 76 70 85
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English :
Tau Neufs race
L’événement Course Camarguaise de Tau neufs Graveson a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence