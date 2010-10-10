Course Camarguaise de Tau neufs Route des Palunettes Graveson

Graveson

Course Camarguaise de Tau neufs

Vendredi 26 juin 2026 à partir de 18h. Route des Palunettes Arènes Graveson Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Course de Tau Neufs

Le club taurin Lou Biou Gravesounen vous présentera le 26 juin à 18h00 une course de Tau Neufs aux arènes de Graveson

Manades Le Rhône Sylvéréal Pla Lou Pantaï Saumade Blanc Fabre Mailhan Chapelle

Raseteurs Ludovic BRESSY, Lucas DANNA, Steven MARTINEZ, Frédéric BOYER, Steven JUKUPI

Renseignements au 06 28 76 70 85 .

Route des Palunettes Arènes Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 76 70 85

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English :

Tau Neufs race

L’événement Course Camarguaise de Tau neufs Graveson a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence