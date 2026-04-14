RANDO VELO ARRETE TON CHAR BEN HUR ! Les voies de communication à Graveson, Graveson, 13690, Graveson

RANDO VELO ARRETE TON CHAR BEN HUR ! Les voies de communication à Graveson Samedi 13 juin, 08h30 Graveson, 13690 Bouches-du-Rhône

Réservations au 06 87 31 11 03, limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T08:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T08:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Depuis l’Antiquité, notre territoire est sillonné par un réseau de voies de communications. Chemins et drailles à vocation agricole ou pour la transhumance, empruntés par les tribus celto-ligures basées au nord des Alpilles. Tous laisseront la place aux voies romaines. Celles-ci seront construites ou réaménagées et reprendront le réseau existant. Souvent en ligne droite, elle permettait rapidement tous types de déplacements et reliait entre elles les cités de tous les points de l’Italie puis de l’Empire. Elle a facilité l’expansion économique mais a précipité sa fin avec les grandes invasions. A Graveson, la Via Agrippa et la Via Blanca ainsi qu’un réseau de chemins secondaires drainaient tout le territoire. Des relais routiers et aires de repos «mansio » et « mutatio» ponctuaient à intervalles réguliers ces axes de circulation. La « mutatio » de Cadillan bordait ces deux voies et garde le témoignage d’une activité intense. Les routes modernes se sont souvent superposées sur ces axes anciens, l’évolution du village au XIXe les a très peu modifiés. Partons sur les chemins de nos ancètres.

Graveson, 13690 12, avenue Auguste Chabaud Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0687311103 http://www.creddo.info Centre de culture provençale Parking à proximité

Depuis l’Antiquité, notre territoire est sillonné par un réseau de voies de communications. Chemins et drailles à vocation agricole ou pour la transhumance, empruntés par les tribus celto-ligures au…

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