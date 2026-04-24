Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête du club taurin Lou Biou Gravesounen Route des Palunettes Graveson

Fête du club taurin Lou Biou Gravesounen Route des Palunettes Graveson samedi 6 juin 2026.

Lieu : Route des Palunettes

Adresse : Arènes

Ville : 13690 Graveson

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Graveson

Fête du club taurin Lou Biou Gravesounen

Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 jusqu’à 2h et à partir de 9h. Route des Palunettes Arènes Graveson Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

Fête du Club taurin.
Fête du club taurin Lou Biou Gravesounen au arène.

Cette année c’est le 6 juin qu’aura lieu la FÊTE DU CLUB TAURIN une journée aux arènes de Graveson avec une entrée gratuite.
Au programme
09h00 Déjeuner
10h30 Course de vachettes et veaux
12h00 Buvette -snack
15h30 Encierro de taureaux
17h00 Deuxième encierro
19h00 à 2h00 Soirée de clôture animée par les Z’Enfants de la roubine
Restauration possible sur place, présence de fast food   .

Route des Palunettes Arènes Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 76 70 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête du Club taurin.

L’événement Fête du club taurin Lou Biou Gravesounen Graveson a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

À voir aussi à Graveson (Bouches-du-Rhône)