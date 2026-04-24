Fête du club taurin Lou Biou Gravesounen Route des Palunettes Graveson

Graveson

Fête du club taurin Lou Biou Gravesounen

Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 jusqu’à 2h et à partir de 9h. Route des Palunettes Arènes Graveson Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Fête du Club taurin.

Fête du club taurin Lou Biou Gravesounen au arène.



Cette année c’est le 6 juin qu’aura lieu la FÊTE DU CLUB TAURIN une journée aux arènes de Graveson avec une entrée gratuite.

Au programme

09h00 Déjeuner

10h30 Course de vachettes et veaux

12h00 Buvette -snack

15h30 Encierro de taureaux

17h00 Deuxième encierro

19h00 à 2h00 Soirée de clôture animée par les Z’Enfants de la roubine

Restauration possible sur place, présence de fast food .

Route des Palunettes Arènes Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 76 70 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête du Club taurin.

L’événement Fête du club taurin Lou Biou Gravesounen Graveson a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence