Fête du club taurin Lou Biou Gravesounen Route des Palunettes Graveson
Fête du club taurin Lou Biou Gravesounen Route des Palunettes Graveson samedi 6 juin 2026.
Graveson
Fête du club taurin Lou Biou Gravesounen
Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 jusqu’à 2h et à partir de 9h. Route des Palunettes Arènes Graveson Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Fête du Club taurin.
Fête du club taurin Lou Biou Gravesounen au arène.
Cette année c’est le 6 juin qu’aura lieu la FÊTE DU CLUB TAURIN une journée aux arènes de Graveson avec une entrée gratuite.
Au programme
09h00 Déjeuner
10h30 Course de vachettes et veaux
12h00 Buvette -snack
15h30 Encierro de taureaux
17h00 Deuxième encierro
19h00 à 2h00 Soirée de clôture animée par les Z’Enfants de la roubine
Restauration possible sur place, présence de fast food .
Route des Palunettes Arènes Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 76 70 85
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English :
Fête du Club taurin.
L’événement Fête du club taurin Lou Biou Gravesounen Graveson a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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