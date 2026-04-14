Glanage solidaire, Nour Ayouch maraîcher en agriculture biologique, Graveson

Glanage solidaire Vendredi 5 juin, 09h30 Nour Ayouch maraîcher en agriculture biologique Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Glanage de fin de récolte chez un agriculteur de Graveson par les apprenants en BPREA de l’établissement d’Alpill’campus de Saint Remy de Provence sous l’égide des AODC.

Les produits récoltés seront donnés à une épicerie sociale et solidaire.

Nourrir nos concitoyens avec des produits de qualité est le cœur du métier d’agricultrice, d’agriculteur.

Nour Ayouch maraîcher en agriculture biologique Chemin de l’Hermitan 13690 Graveson Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « chauvet-durand@orange.fr »}]

Glanage solidaire avec les apprenants d’Alpill’Campus

MPChauvet