Informations pratiques

Bernières-sur-Mer

Course Color Run

Place du 6 Juin Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 13:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Course colorée, animations, ambiance festive, buvette et restauration. 500 m enfants / 1 200 m enfants / 5 km ouvert à tous. Inscription sur Helloasso Association des parents d’élèves de Bernières

Une idée de sortie sympa en famille ou entre collègues !

L’APE de Bernières-sur-Mer organise sa 1ère Color Run le dimanche 27 septembre.

– 500 m enfants

– 1 200 m enfants

– 5 km ouvert à tous

Place du 6 Juin à Bernières-sur-Mer

10h-13h

Au programme course colorée, animations, ambiance festive, buvette et restauration.

Les inscriptions se font grâce au QR code sur l’affiche ou sur le lien ci-dessous:

https://www.helloasso.com/associations/association-des-parents-d-eleves-des-ecoles-de-bernieres-sur-mer/boutiques/color-run-de-l-ape .

Place du 6 Juin Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie ape.ecolebernieres@gmail.com

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English : Course Color Run

A colourful race, entertainment, a festive atmosphere, refreshments and food. 500 m for children / 1,200 m for children / 5 km open to all. Register on Helloasso Bernières Parents’ Association

L’événement Course Color Run Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-25 par Calvados Attractivité