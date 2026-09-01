Course Color Run Bernières-sur-Mer
dimanche 27 septembre 2026 · Bernières-sur-Mer
Informations pratiques
Bernières-sur-Mer
Course Color Run
Place du 6 Juin Bernières-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 13:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Course colorée, animations, ambiance festive, buvette et restauration. 500 m enfants / 1 200 m enfants / 5 km ouvert à tous. Inscription sur Helloasso Association des parents d’élèves de Bernières
Une idée de sortie sympa en famille ou entre collègues !
L’APE de Bernières-sur-Mer organise sa 1ère Color Run le dimanche 27 septembre.
– 500 m enfants
– 1 200 m enfants
– 5 km ouvert à tous
Place du 6 Juin à Bernières-sur-Mer
10h-13h
Au programme course colorée, animations, ambiance festive, buvette et restauration.
Les inscriptions se font grâce au QR code sur l’affiche ou sur le lien ci-dessous:
https://www.helloasso.com/associations/association-des-parents-d-eleves-des-ecoles-de-bernieres-sur-mer/boutiques/color-run-de-l-ape .
Place du 6 Juin Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie ape.ecolebernieres@gmail.com
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English : Course Color Run
A colourful race, entertainment, a festive atmosphere, refreshments and food. 500 m for children / 1,200 m for children / 5 km open to all. Register on Helloasso Bernières Parents’ Association
L’événement Course Color Run Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-25 par Calvados Attractivité
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