Visite guidée au Manoir de la Luzerne Manoir de la Luzerne Bernières-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Manoir de la Luzerne · Bernières-sur-Mer

Informations pratiques

Bernières-sur-Mer

Visite guidée au Manoir de la Luzerne

Manoir de la Luzerne Devant la grille du 673 rue du maréchal Montgomery Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19 16:45:00

Date(s) :

2026-09-19

Evolution des lieux en lien avec l’ancien port de Bernières. Histoire et architecture

Evolution des lieux en lien avec l’ancien port de Bernières. Histoire et architecture. .

Manoir de la Luzerne Devant la grille du 673 rue du maréchal Montgomery Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 88 69 59 20

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English : Visite guidée au Manoir de la Luzerne

Changes to the area around the old port of Bernières. History and architecture

L’événement Visite guidée au Manoir de la Luzerne Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-18 par Calvados Attractivité