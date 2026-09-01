Visite guidée au Manoir de la Luzerne Manoir de la Luzerne Bernières-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de la Luzerne · Bernières-sur-Mer
Informations pratiques
Bernières-sur-Mer
Visite guidée au Manoir de la Luzerne
Manoir de la Luzerne Devant la grille du 673 rue du maréchal Montgomery Bernières-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19 16:45:00
Date(s) :
2026-09-19
Evolution des lieux en lien avec l’ancien port de Bernières. Histoire et architecture
Evolution des lieux en lien avec l’ancien port de Bernières. Histoire et architecture. .
Manoir de la Luzerne Devant la grille du 673 rue du maréchal Montgomery Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 88 69 59 20
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English : Visite guidée au Manoir de la Luzerne
Changes to the area around the old port of Bernières. History and architecture
L’événement Visite guidée au Manoir de la Luzerne Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-18 par Calvados Attractivité
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