Exposition : mon église, elle est belle !, rue de l’église 14990 Bernières-sur-Mer, Bernières-sur-Mer

Informations pratiques

Exposition : mon église, elle est belle ! Dimanche 20 septembre, 14h00 rue de l’église 14990 Bernières-sur-Mer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Expositions/ventes afin de faire découvrir l’église de Bernières-sur-Mer, édifice datant du 12è et 13è siècle, inscrit dès 1840 sur la liste des monuments historiques, à travers des oeuvres de peintres, photographes, illustrateurs, graveurs, sculpteurs, céramistes

rue de l’église 14990 Bernières-sur-Mer rue de l’église bernières-sur-mer Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie 0231964547 http://www.bernieres-sur-mer.com Expositions/ventes afin de faire découvrir l’église de Bernières, datant des 12è et 13è siècle, figurant sur la 1ère liste des monuments historiques dès 1840, à travers les œuvres de peintres, photographes, graveurs, illustrateurs, céramistes (50% des bénéfices reversés à la Fondation du Patrimoine – entrée libre, don possible pour aider au financement des travaux de l’église)

Expositions/ventes afin de faire découvrir l’église de Bernières-sur-Mer, édifice datant du 12è et 13è siècle, inscrit dès 1840 sur la liste des monuments historiques, à travers des oeuvres de…

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