Cinéma en plein air En fanfare rue Victor Tesnière Bernières-sur-Mer

Bernières-sur-Mer

Cinéma en plein air En fanfare

rue Victor Tesnière Îlot des Français Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 22:00:00

fin : 2026-08-15 23:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Evènement incontournable de l’été depuis quelques années, la municipalité vous propose une projection gratuite en plein air du film En fanfare

Evènement incontournable de l’été depuis quelques années, la municipalité vous propose une projection gratuite en plein air du film En fanfare .

rue Victor Tesnière Îlot des Français Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 2 31 96 45 47 contact@bernieres-sur-mer.com

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English : Cinéma en plein air En fanfare

A must-see summer event for the past few years, the local council is organising a free open-air screening of the film En fanfare

L’événement Cinéma en plein air En fanfare Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par Calvados Attractivité