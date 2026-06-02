Les Vendredis Musicaux avec Black Cat Parc Georges Regnault Bernières-sur-Mer
Les Vendredis Musicaux avec Black Cat Parc Georges Regnault Bernières-sur-Mer vendredi 14 août 2026.
Bernières-sur-Mer
Les Vendredis Musicaux avec Black Cat
Parc Georges Regnault 196 rue Victor Tesnière Bernières-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 22:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Black Cat transforme les classiques des années 80-90 en performances vivantes où fidélité et créativité se rencontrent. Restauration sur place
Quartet pop-rock qui propose une relecture raffinée des plus grands covers internationaux. Sur scène, Black Cat transforme les classiques des années 80-90 en performances vivantes où fidélité et créativité se rencontrent.
Restauration sur place à partir de 19h. .
Parc Georges Regnault 196 rue Victor Tesnière Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie
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English : Les Vendredis Musicaux avec Black Cat
Black Cat transforms the classics of the 80s and 90s into lively performances where loyalty and creativity meet. Catering on site
L’événement Les Vendredis Musicaux avec Black Cat Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par Calvados Attractivité
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