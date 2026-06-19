Histrions du mercredi Fortitude Parking mairie Bernières-sur-Mer
Histrions du mercredi Fortitude Parking mairie Bernières-sur-Mer mercredi 12 août 2026.
Bernières-sur-Mer
Histrions du mercredi Fortitude
Parking mairie 51 rue Hervé Léguillon Bernières-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12 22:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Spectacle de rues avec la compagnie Coeurs vaillants. Récits d’illusion et de magie avec châteaux de sable et jeux de plage pour décor
Spectacle de rues avec la compagnie Coeurs vaillants et son spectacle intitulé Fortitude
Navigant entre historiques et zones d’ombre, les coeurs vaillants donnent vie à l’opération Fortitude, récits d’illusion et de magie avec châteaux de sable et jeux de plage pour décor .
Parking mairie 51 rue Hervé Léguillon Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 2 31 96 45 47 contact@bernieres-sur-mer.com
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English : Histrions du mercredi Fortitude
Street performance by the Coeurs vaillants theatre company. Tales of illusion and magic, set against a backdrop of sandcastles and beach games
L’événement Histrions du mercredi Fortitude Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par Calvados Attractivité
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