Festival La Semaine Acadienne Projection du documentaire Une si jolie petite plage Cinéma Bernières-sur-Mer

Bernières-sur-Mer

Festival La Semaine Acadienne Projection du documentaire Une si jolie petite plage

Cinéma 128 Rue Pasteur Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 16:00:00

fin : 2026-08-14 23:59:00

Date(s) :

2026-08-14

Ce documentaire, réalisé par Arnaud Blin raconte l’histoire des soldats acadiens du North Shore Regiment du Nouveau-Brunswick, qui débarquèrent le 6 juin 1944 à Nan Red

Ce documentaire, réalisé par Arnaud Blin raconte l’histoire des soldats acadiens du North Shore Regiment du Nouveau-Brunswick, qui débarquèrent le 6 juin 1944 à Nan Red (Bernières-sur-Mer) pour libérer Saint-Aubin-sur-Mer, Carpiquet …

Le documentaire Une si jolie petite plage est également directement à l’origine de la création du festival La semaine acadienne .

Cinéma 128 Rue Pasteur Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie infos@semaineacadienne.net

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English : Festival La Semaine Acadienne Projection du documentaire Une si jolie petite plage

This documentary, directed by Arnaud Blin, tells the story of the Acadian soldiers of New Brunswick’s North Shore Regiment who landed at Nan Red on 6 June 1944.

L’événement Festival La Semaine Acadienne Projection du documentaire Une si jolie petite plage Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Isigny-Omaha