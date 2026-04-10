Festival La Semaine Acadienne Projection du documentaire Une si jolie petite plage Cinéma Bernières-sur-Mer
Festival La Semaine Acadienne Projection du documentaire Une si jolie petite plage Cinéma Bernières-sur-Mer vendredi 14 août 2026.
Bernières-sur-Mer
Festival La Semaine Acadienne Projection du documentaire Une si jolie petite plage
Cinéma 128 Rue Pasteur Bernières-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:00:00
fin : 2026-08-14 23:59:00
Date(s) :
2026-08-14
Ce documentaire, réalisé par Arnaud Blin raconte l’histoire des soldats acadiens du North Shore Regiment du Nouveau-Brunswick, qui débarquèrent le 6 juin 1944 à Nan Red
Ce documentaire, réalisé par Arnaud Blin raconte l’histoire des soldats acadiens du North Shore Regiment du Nouveau-Brunswick, qui débarquèrent le 6 juin 1944 à Nan Red (Bernières-sur-Mer) pour libérer Saint-Aubin-sur-Mer, Carpiquet …
Le documentaire Une si jolie petite plage est également directement à l’origine de la création du festival La semaine acadienne .
Cinéma 128 Rue Pasteur Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie infos@semaineacadienne.net
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English : Festival La Semaine Acadienne Projection du documentaire Une si jolie petite plage
This documentary, directed by Arnaud Blin, tells the story of the Acadian soldiers of New Brunswick’s North Shore Regiment who landed at Nan Red on 6 June 1944.
L’événement Festival La Semaine Acadienne Projection du documentaire Une si jolie petite plage Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Isigny-Omaha
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