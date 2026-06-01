Course cycliste Fameck
Course cycliste Fameck samedi 27 juin 2026.
Fameck
Course cycliste
Avenue Jeanne d’Arc Fameck Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 15:15:00
fin : 2026-06-27 20:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Le Grand Prix de la Municipalité fait son retour pour une nouvelle édition. Organisée en collaboration avec le Vélo Club d’Hettange-Grande, cette course cycliste réunit des coureurs amateurs et professionnels venus de différents horizons. Un rendez-vous sportif incontournable pour les passionnés de cyclisme et les spectateurs souhaitant encourager les compétiteurs tout au long du parcours.
3 courses possibles:
– courses jeunes U17 à U13
– course Open 3 access + Dames
– course Élite Open 1 (Championnat de Moselle) + Open 2Tout public
0 .
Avenue Jeanne d’Arc Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 6 87 20 40 73 vc.hettange@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Grand Prix de la Municipalité is back for another edition. Organized in collaboration with the Vélo Club d’Hettange-Grande, this cycling race brings together amateur and professional riders from a variety of backgrounds. A not-to-be-missed sporting event for cycling enthusiasts and spectators wishing to cheer on the competitors along the route.
3 possible races:
– youth races U17 to U13
– open 3 access + Ladies
– race Elite Open 1 (Moselle Championship) + Open 2
L’événement Course cycliste Fameck a été mis à jour le 2026-06-04 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Fameck (Moselle)
- Fête de la Sao Joao Parc municipal Fameck 27 juin 2026
- COLOR RUN Cité des Sports Fameck 6 septembre 2026