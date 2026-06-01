Fameck

Course cycliste

Avenue Jeanne d’Arc Fameck Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 15:15:00

fin : 2026-06-27 20:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le Grand Prix de la Municipalité fait son retour pour une nouvelle édition. Organisée en collaboration avec le Vélo Club d’Hettange-Grande, cette course cycliste réunit des coureurs amateurs et professionnels venus de différents horizons. Un rendez-vous sportif incontournable pour les passionnés de cyclisme et les spectateurs souhaitant encourager les compétiteurs tout au long du parcours.

3 courses possibles:

– courses jeunes U17 à U13

– course Open 3 access + Dames

– course Élite Open 1 (Championnat de Moselle) + Open 2Tout public

0 .

Avenue Jeanne d’Arc Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 6 87 20 40 73 vc.hettange@gmail.com

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English :

The Grand Prix de la Municipalité is back for another edition. Organized in collaboration with the Vélo Club d’Hettange-Grande, this cycling race brings together amateur and professional riders from a variety of backgrounds. A not-to-be-missed sporting event for cycling enthusiasts and spectators wishing to cheer on the competitors along the route.

3 possible races:

– youth races U17 to U13

– open 3 access + Ladies

– race Elite Open 1 (Moselle Championship) + Open 2

L’événement Course cycliste Fameck a été mis à jour le 2026-06-04 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME