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Fête de la Sao Joao Parc municipal Fameck

Fête de la Sao Joao Parc municipal Fameck

Fête de la Sao Joao Parc municipal Fameck samedi 27 juin 2026.

Lieu : Parc municipal

Adresse : 25B Rue de Touraine

Ville : 57290 Fameck

Département : Moselle

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Fameck

Fête de la Sao Joao

Parc municipal 25B Rue de Touraine Fameck Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28

L’Association Franco Cap Verdienne de Moselle vous invite à célébrer la São João, un week-end festif placé sous le signe de la culture capverdienne. Au programme trois temps forts:
– le samedi: tournoi international de football au stade de l’ES FAMECK;
– la soirée dansante à la salle Victor Hugo: ambiance Kola Sanjon et Mondial 2026; (sur réservation, tarif 15€ par personne)
– le dimanche, une journée estivale et festive au rythme des tambours.Tout public
0  .

Parc municipal 25B Rue de Touraine Fameck 57290 Moselle Grand Est   assoccapverdienne@gmail.com

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English :

The Association Franco Cap Verdienne de Moselle invites you to celebrate São João, a festive weekend dedicated to Cape Verdean culture. The program includes three highlights:
– saturday: international soccer tournament at ES FAMECK stadium;
– the dance party at the Salle Victor Hugo: Kola Sanjon atmosphere and Mondial 2026; (booking required, price 15? per person)
– sunday: a festive summer day to the beat of the drums.

L’événement Fête de la Sao Joao Fameck a été mis à jour le 2026-05-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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