Fameck

Fête de la Sao Joao

Parc municipal 25B Rue de Touraine Fameck Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

L’Association Franco Cap Verdienne de Moselle vous invite à célébrer la São João, un week-end festif placé sous le signe de la culture capverdienne. Au programme trois temps forts:

– le samedi: tournoi international de football au stade de l’ES FAMECK;

– la soirée dansante à la salle Victor Hugo: ambiance Kola Sanjon et Mondial 2026; (sur réservation, tarif 15€ par personne)

– le dimanche, une journée estivale et festive au rythme des tambours.Tout public

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Parc municipal 25B Rue de Touraine Fameck 57290 Moselle Grand Est assoccapverdienne@gmail.com

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English :

The Association Franco Cap Verdienne de Moselle invites you to celebrate São João, a festive weekend dedicated to Cape Verdean culture. The program includes three highlights:

– saturday: international soccer tournament at ES FAMECK stadium;

– the dance party at the Salle Victor Hugo: Kola Sanjon atmosphere and Mondial 2026; (booking required, price 15? per person)

– sunday: a festive summer day to the beat of the drums.

L’événement Fête de la Sao Joao Fameck a été mis à jour le 2026-05-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME