Fête de la Sao Joao Parc municipal Fameck
Fête de la Sao Joao Parc municipal Fameck samedi 27 juin 2026.
Fameck
Fête de la Sao Joao
Parc municipal 25B Rue de Touraine Fameck Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
L’Association Franco Cap Verdienne de Moselle vous invite à célébrer la São João, un week-end festif placé sous le signe de la culture capverdienne. Au programme trois temps forts:
– le samedi: tournoi international de football au stade de l’ES FAMECK;
– la soirée dansante à la salle Victor Hugo: ambiance Kola Sanjon et Mondial 2026; (sur réservation, tarif 15€ par personne)
– le dimanche, une journée estivale et festive au rythme des tambours.Tout public
0 .
Parc municipal 25B Rue de Touraine Fameck 57290 Moselle Grand Est assoccapverdienne@gmail.com
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English :
The Association Franco Cap Verdienne de Moselle invites you to celebrate São João, a festive weekend dedicated to Cape Verdean culture. The program includes three highlights:
– saturday: international soccer tournament at ES FAMECK stadium;
– the dance party at the Salle Victor Hugo: Kola Sanjon atmosphere and Mondial 2026; (booking required, price 15? per person)
– sunday: a festive summer day to the beat of the drums.
L’événement Fête de la Sao Joao Fameck a été mis à jour le 2026-05-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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