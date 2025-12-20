Course cycliste Souvenir Josette Garceau Préveranges
Course cycliste Souvenir Josette Garceau Préveranges samedi 23 mai 2026.
Course cycliste au village de Préveranges
Venez encourager les coureurs et partager un moment sportif et festif, open 2.3+ access. .
Préveranges 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 55 90 28
Cycle race in the village of Préveranges
