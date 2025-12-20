Course cycliste Souvenir Josette Garceau

Préveranges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Course cycliste au village de Préveranges

Venez encourager les coureurs et partager un moment sportif et festif, open 2.3+ access. .

Préveranges 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 55 90 28

English :

Cycle race in the village of Préveranges

