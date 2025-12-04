Marché de l’Avent à Préveranges Préveranges
Marché de l’Avent à Préveranges Préveranges samedi 21 novembre 2026.
Marché de l’Avent à Préveranges
Préveranges Cher
Début : Samedi 2026-11-21 09:00:00
fin : 2026-11-21 17:30:00
Date(s) :
2026-11-21
Marché de l’Avent, quelques jours avant Noël, on prépare les fêtes!
Marché producteurs et créateurs à la salle des fêtes de 9h à 17h30. Passage du Père Noël. Buvette et crêpes sur place. .
Préveranges 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 07 34 48
English :
Advent Market, a few days before Christmas, we’re getting ready for the festive season!
L’événement Marché de l’Avent à Préveranges Préveranges a été mis à jour le 2026-01-07 par OT CHATEAUMEILLANT