Marché de l’Avent à Préveranges

Préveranges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 09:00:00

fin : 2026-11-21 17:30:00

Date(s) :

2026-11-21

Marché de l’Avent, quelques jours avant Noël, on prépare les fêtes!

Marché producteurs et créateurs à la salle des fêtes de 9h à 17h30. Passage du Père Noël. Buvette et crêpes sur place. .

Préveranges 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 07 34 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Advent Market, a few days before Christmas, we’re getting ready for the festive season!

L’événement Marché de l’Avent à Préveranges Préveranges a été mis à jour le 2026-01-07 par OT CHATEAUMEILLANT