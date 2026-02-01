Les Harmonies du Moulin Préveranges
Les Harmonies du Moulin Préveranges samedi 28 février 2026.
Les Harmonies du Moulin
le montet Préveranges Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : Dimanche 2026-02-28
fin : 2026-03-01
2026-02-28
Rendez vous de printemps!
deux moments:
Le concert musique irlandaises par Céline Mata, harpe et Christophe Gravière, guitare. 19h le samedi et 16h le dimanche.
La Conférence Pour une meilleure utilisation de notre cerveau, initiation à la sophrologie, par Christophe Gravière. 20h le samedi et 17h le dimanche.
Réservation obligatoire par mail academiedumontet@gmail.com 20 .
le montet Préveranges 18370 Cher Centre-Val de Loire academiedumontet@gmail.com
English :
Spring rendezvous!
