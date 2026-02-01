Les Harmonies du Moulin Préveranges

Les Harmonies du Moulin

le montet Préveranges Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-28

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-28

Rendez vous de printemps!

deux moments:

Le concert musique irlandaises par Céline Mata, harpe et Christophe Gravière, guitare. 19h le samedi et 16h le dimanche.

La Conférence Pour une meilleure utilisation de notre cerveau, initiation à la sophrologie, par Christophe Gravière. 20h le samedi et 17h le dimanche.

Réservation obligatoire par mail academiedumontet@gmail.com 20 .

le montet Préveranges 18370 Cher Centre-Val de Loire academiedumontet@gmail.com

English :

Spring rendezvous!

