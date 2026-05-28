Course de caisse à savon 2ème édition Mortagne-sur-Sèvre
Course de caisse à savon 2ème édition Mortagne-sur-Sèvre samedi 19 septembre 2026.
Mortagne-sur-Sèvre
Course de caisse à savon 2ème édition
Avenue du Chaintreau Mortagne-sur-Sèvre Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
.
Avenue du Chaintreau Mortagne-sur-Sèvre 85290 Vendée Pays de la Loire caisse.a.savon.mortagne.sur.sevre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Course de caisse à savon 2ème édition Mortagne-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne
À voir aussi à Mortagne-sur-Sèvre (Vendée)
- FESTIVAL DU MANGE CAILLOUX Mortagne-sur-Sèvre 6 juin 2026
- L’art d’élever et de dresser des pigeons voyageurs Mortagne-sur-Sèvre 7 juillet 2026
- Yoga en plein air Jardins de la Cure Les Jardins de la Cure Mortagne-sur-Sèvre 8 juillet 2026
- Après-midi et soirée jeux La boite à jeux Mortagne-sur-Sèvre 9 juillet 2026
- VISITES GUIDÉES DE MORTAGNE Mortagne-sur-Sèvre 13 juillet 2026