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Course de caisse à savon 2ème édition Mortagne-sur-Sèvre

Course de caisse à savon 2ème édition Mortagne-sur-Sèvre samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Avenue du Chaintreau

Ville : 85290 Mortagne-sur-Sèvre

Département : Vendée

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Mortagne-sur-Sèvre

Course de caisse à savon 2ème édition

Avenue du Chaintreau Mortagne-sur-Sèvre Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

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Avenue du Chaintreau Mortagne-sur-Sèvre 85290 Vendée Pays de la Loire   caisse.a.savon.mortagne.sur.sevre@gmail.com

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English :

L’événement Course de caisse à savon 2ème édition Mortagne-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne

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