Mortagne-sur-Sèvre

Le Train des Étoiles

2Bis Avenue de la Gare Mortagne-sur-Sèvre Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 22:00:00

fin : 2026-08-05 23:30:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

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2Bis Avenue de la Gare Mortagne-sur-Sèvre 85290 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 63 02 01 chemindefer.vendee@wanadoo.fr

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English :

L’événement Le Train des Étoiles Mortagne-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne