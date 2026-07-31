Informations pratiques

Lapte

Course de caisse à savon

Le Bourg Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 08:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Début de la course à 8h pour les visiteurs et rendez-vous à 7h15 pour les pilotes. Repas et buvettes sur place. Que vous soyez pilote ou simple spectateur, venez profiter d’une journée placée sous le signe de la bonne humeur et du spectacle !

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Le Bourg Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The race starts at 8:00 a.m. for visitors, and drivers should arrive at 7:15 a.m. Food and refreshments available on site. Whether you’re a driver or just a spectator, come enjoy a day filled with good cheer and exciting action!

L’événement Course de caisse à savon Lapte a été mis à jour le 2026-07-31 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire