Course de caisse à savon Payroux
Course de caisse à savon Payroux vendredi 1 mai 2026.
Course de caisse à savon
Stade Payroux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Journée festive organisée par l’APE des Châtaigniers et l’ASPCM.
Au programme course de caisses à savon, marché de producteurs, brocante, restauration midi et soir, animation par la Banda de Smarves, feu d’artifice. .
Stade Payroux 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 56 70 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Course de caisse à savon
L’événement Course de caisse à savon Payroux a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou