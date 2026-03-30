Course de caisse à savon

Stade Payroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Journée festive organisée par l’APE des Châtaigniers et l’ASPCM.

Au programme course de caisses à savon, marché de producteurs, brocante, restauration midi et soir, animation par la Banda de Smarves, feu d’artifice. .

Stade Payroux 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 56 70 47

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English : Course de caisse à savon

L’événement Course de caisse à savon Payroux a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou